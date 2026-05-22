壁に向かって、じっと動かない猫。その後ろ姿には、飼い主さんだけが知るある『理由』が隠されていました。そんな切なくも愛おしい投稿が話題を集めています。記事執筆時点で14.1万表示を突破し、「置物かしら」「背中が語る…」といった声が寄せられました。 【写真：白い壁をじっと見つめて『動かない猫』→まさかの理由】 壁の前でじっと動かない猫の秘密 1匹の猫さんの後ろ姿が、Xアカウント「UMENO（@umenoconbu21）