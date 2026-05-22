ママさんを上目遣いで睨み続けていた猫が、突然ソファに飛び乗ってきて…？あまりにも圧が強すぎる怒り顔と、不意打ちの猫パンチが面白すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で44万再生を突破し、「したから煽り散らかしでメンチ切ってくるのかあいい怖い笑笑」といった声があがりました。 【動画：ソファに座るママを見つめる猫→完全にブチギレていて…衝撃の表情と『爆笑の展開』】 カナダ