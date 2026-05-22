爽やかな空気が流れる初夏のうちに、真夏向けの短いヘアスタイルへ切り替えるのも一つの手。トレンドのレイヤーカットから選ぶなら、すっきり見えるウルフが狙い目です。レイヤーの位置やカラー次第でカジュアルにもキレイめにも寄せることができるスタイルです。「これもウルフなの？」と意外に思える、ナチュラルなアレンジも合わせてご紹介します。 控えめなら動きで遊んで ベースの厚みを残