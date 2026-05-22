休日の朝は、家族がそろう貴重な時間。みんなのために朝食を準備するのは楽しい反面、気づけば自分だけ後回しになっていることもあります。今回は筆者の友人A子さんから聞いた、何気ない朝に感じた小さな気づきのエピソードをご紹介します。 家族優先の朝時間 休日の朝、私は家族のためにキッチンに立ち、ホットケーキを焼き続けていました。小学生2人と中学生の息子たち、そして夫は、焼き上がったものから順番