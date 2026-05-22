「サンケイスポーツ」（ウェブ版）は2026年5月22日、日本野球機構（NPB）がフリーエージェント（FA）移籍に伴う人的補償の撤廃を検討し始めたと報じた。「選手が移籍しやすくなってFA市場が活性化しそう」 記事によると、人的補償の代替案のひとつとして、翌年ドラフト会議での「特別指名権」も視野に入れ、議論していくという。 FA移籍に関しては、移籍する選手の年俸に応じて「人的補償」「金銭補償」が発生する。移籍する選手の