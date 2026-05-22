インドネシアでの児童買春を示唆する日本語のSNS投稿が確認されたとして、在インドネシア日本国大使館が、現地の滞在者や渡航者に注意を呼びかけている。児童買春は、現地の法律だけではなく、日本の法律でも重く処罰されるとし、「違法行為は厳に慎むように」と強く求めている。●現地当局が捜査と報じられる背景には、インドネシアの首都ジャカルタなどで、児童買春を示唆する日本語のSNS投稿が複数確認され、現地警察が捜査に乗