優勝が懸かる一戦で決めた直接FK優勝を決める一戦で、レジェンドが決めたゴールが話題となっている。サウジアラビア1部アル・ナスルは現地5月20日のサウジ・プロフェッショナルリーグ最終節のダマク戦に4-1で勝利し、7年ぶりとなるリーグ優勝を成し遂げた。この試合で41歳のポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは2ゴールを挙げる活躍を見せ、2023年1月に加入して以来、同クラブで初のリーグタイトル獲得を成し遂げた。