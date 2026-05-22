☆楽天―ロッテ（１８：００・楽天モバイル最強）楽天＝ウレーニャ、ロッテ＝小島２０日の西武戦で勝って５位に浮上したロッテは、敵地の楽天戦で小島が先発する。小島は今季、３月２９日の西武戦、４月５日のソフトバンク戦、５月４日のオリックス戦、同１３日の日本ハム戦と４登板０勝４敗とまだ勝ち星がない。開幕から５戦５敗となると、球団では７９年に５戦５敗の八木沢荘六、８６年に５戦５敗の村田兆治、１７年に６戦６敗