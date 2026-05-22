日本ディックスは、Pentaconnブランド10周年を記念した「Ultimateシリーズ」の第1弾ハイエンドリケーブル「Wadachi」より、イヤフォン側端子に2Pinコネクタを採用したモデルを、5月22日に発売した。直販価格は88,000円。 同社ECサイトのほか、e☆イヤホンとフジヤエービックで販売予定。e☆イヤホンとフジヤエービックの店舗には試聴機も設置する。 Ultimateシリーズは「さらなる高音質に