巨人は２２日から交流戦前最後の１カードを宿敵の阪神と東京ドームで戦う。２４日の３戦目には開幕戦の対阪神で球団史上初の新人開幕投手白星を挙げたルーキーの竹丸が先発予定。対阪神開幕２戦２勝を狙う。巨人の新人でルーキーイヤーに阪神戦で開幕２戦２勝は１９６０年に２戦２勝の堀本律夫、１９９５年に６戦６勝の河原純一、２０００年に３戦３勝の高橋尚成、２０２２年に２戦２勝の赤星優志の４人。竹丸が勝利投手となれ