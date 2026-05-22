現役引退した元バレーボール女子日本代表主将の古賀紗理那さんが３０歳を迎えたことを報告し、夫の男子日本代表・西田有志（大阪ブルテオン）との夫婦ショットを披露した。誕生日の２１日にインスタグラムで「元気に健康に３０歳を迎えることができました前日に夫と大喧嘩（げんか）してどうなることやらと思っていましたが無事に当日までには仲直りすることができましたｗ」と家庭の裏話を交えて報告。「ある人にお話を聞