21日夕方、愛知県豊根村の橋の下で、母親と5歳の息子が死亡しているのが見つかり、警察は無理心中の可能性もあるとみて調べています。警察によりますと、21日午後4時半ごろ、豊根村坂宇場の国道151号・横平大橋のおよそ33メートル下の岩場で、女性と男の子が死亡しているのが見つかりました。2人は長野県警に家族から行方不明届が出ていた、飯田市に住む無職の母親(35)と5歳の息子で、近くに停められた車から遺書のよ