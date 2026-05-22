韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』にて、出演者のパク・ヒョンジの職業が「客室乗務員（CA）」であることが明かされ、その洗練された美貌と勤務中の美しい姿に、他の入居者から称賛の声が相次ぐ場面があった。【映像】スタイル抜群美人CAの勤務中の姿『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリテ