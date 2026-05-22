自民党は22日、いわゆる「国旗損壊罪」の創設に向けた作業チームの会合を開き、法案の骨子案を大筋了承しました。作業チームでは先週、処罰対象について「公然と国旗を損壊・除去する」行為を外形で判断し、罰則として2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すことなどを盛り込んだ骨子案を提示していました。しかし、出席議員から具体的事例について、より議論を深めるべきとの意見が出たことなどから、22日に処罰対象を絞り