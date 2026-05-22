俳優の川崎麻世が21日、自身のアメブロを更新。1カ月ぶりに美容院を訪れたことを報告し、新しくなったヘアスタイルを披露するとともに、独自の“身だしなみ論”を明かした。【映像】GACKT＆川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会銀座を訪れた目的がヘアメンテナンスだったという川崎は、「今回のヘアはどうですか？」と最新のヘアスタイルを公開。全体的に明るくなっていた髪にダークトーンを足し、メリハリのあるカラーに仕