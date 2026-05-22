身に覚えのないLINEの投資グループに招待された60代男性が、うその投資話で約600万円をだまし取られた。最初は自分の口座で利益が出たため信用し、専用アプリ上で利益が増えたように見せられたという。警察が注意を呼びかけている。“本当に儲かった”体験が落とし穴にうそのの投資話で大金を失ったと話すのは、詐欺被害に遭った60代の男性。詐欺被害に遭った60代男性：巧妙。俺も「だまされないように」と思って、最初は手を出さ