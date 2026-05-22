元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫で元プロレスラー・佐々木健介（59）と初孫の“すーちゃん”こと寿々ちゃん（すず／2）との幸せあふれる3ショットを披露した。【写真】「デレデレが最高ですね」初孫との幸せあふれる3ショットを披露した北斗晶＆佐々木健介北斗は「ある日の…孫とじーちゃんとばーちゃん」とつづり、祖父母としての優しい眼差しが印象的な家族写真を公開。写真