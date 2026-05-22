気象庁は22日、群馬、長野両県にまたがる浅間山の噴火警戒レベルを2の「火口周辺規制」から、1の「活火山であることに留意」に引き下げた。火山性地震は2025年7月ごろから減少傾向で、今年4月下旬以降はさらに減った。火山ガス放出量などの観測データにも、火山活動の高まりを示す変化は認められていないという。気象庁は23年3月、火山性地震が増加したとして、レベル2に引き上げていた。気象庁は、山頂火口から500メートル