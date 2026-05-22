東京地裁一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究を巡り便宜を図った見返りに、風俗店などで接待を受けたとして、収賄罪に問われた東大大学院医学系研究科の元特任准教授吉崎歩被告（46）に東京地裁（池上弘裁判官）は22日、懲役1年、執行猶予2年、追徴金約196万円（求刑懲役1年2月、追徴金約196万円）の判決を言い渡した。起訴状などによると、被告は2023年3月〜24年8月、大麻由来成分の皮膚疾患への有効性を研究する「社