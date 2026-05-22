フリーアナウンサーの加藤綾子（41）の喜びの報告に、芸能界やファンから祝福の声が寄せられている。【映像】加藤綾子と2歳長女の親子ショット(複数カット)2021年6月、一般男性との結婚を発表していた加藤。2023年12月には、第1子となる長女の誕生を報告していた。Instagramでは、2歳長女との日常を発信していて、ベビーチェアに手をつき寝かしつけに奮闘する姿や手作りのおもちゃで長女が遊ぶ様子などを披露してきた。飾り