スピードスケート女子で日本女子最多の通算１０個の五輪メダルを獲得した高木美帆さんが２２日、日本スケート連盟を通じ「官邸からは連絡を頂きました。国民栄誉賞について検討していただけるだけでも、光栄に思います。検討結果を楽しみに待ちたいと思います」とコメントした。この日、木原稔官房長官が記者会見で、高市早苗首相が高木さんに対して国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示したと明らかにしていた。