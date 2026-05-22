フィギュアスケートの宇野昌磨さんと本田真凜さんがアイスダンスで現役復帰することを自身のSNSで発表しました。宇野さんは平昌大会、北京大会とオリンピックで2大会連続のメダルを獲得。長年日本男子フィギュア界をけん引し、2024年に現役引退を発表しました。一方の本田真凜さんは2016年、14歳で初出場した世界ジュニア選手権で優勝。2024年に現役を退きました。2人は自身のSNSを更新し「2024年10月。この決意をした日から、オリ