俳優・モデルの大政絢（35）が21日、自身のインスタグラムを更新。1歳の息子と手を繋いだ微笑ましいオフショットを投稿した。【写真】パパそっくり！1歳の息子＆大政絢の2ショット定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「小さな手も、歩く姿も、日に日に成長していく。嬉しくて、愛おしくて、ちょっぴり寂しい1歳の節目でした。いつも幸せをありがとう」と1歳になった息子との2ショットを公開。手を繋いだ微笑ましい