21日、中道改革連合の江田憲司元衆院議員が政界から引退する意向を表明した。 引退に至った遠因は今年の2月に行われた衆院選での落選を踏まえ「民意を厳粛かつ真摯に受け止め、政治家としての活動に一区切りつけることとした」とし、70歳を迎えた2026年をもって政界から足を洗う決心をしたという。 江田氏は東京大学卒業後、通商産業省（現経済産業省）に入省し、1996年に橋本龍太郎内閣が発足した際には総理大臣秘書官として