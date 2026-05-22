日本の国旗を傷つける行為を処罰する法律の制定をめぐり、自民党のプロジェクトチームはけさ会合を開き、法案の骨子案を大筋で了承しました。これまでの議論を踏まえ、アニメなどのほか、AIで作成した国旗は対象外にするとしています。自民・国旗損壊に関するPT座長松野博一 元官房長官「国旗を大切に思っている方々が不快に思うことが生じないように、しっかりと守っていきたい」自民党のプロジェクトチームが大筋了承した