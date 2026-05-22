東京証券取引所22日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅に続伸した。前日終値からの上げ幅は一時1400円を超え、取引時間中として一週間ぶりに節目の6万3000円を回復した。前日の米国株高が好感され、買い注文が膨らんだ。株価水準が高い人工知能（AI）や半導体関連銘柄が買われ、相場全体を押し上げた。午前終値は前日終値比1410円47銭高の6万3094円61銭。東証株価指数（TOPIX）は32.67ポイント高の3886.48。