北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したとして、死体損壊罪で同園飼育員の市職員の男（33）が起訴された事件で、道警は22日、同市内の自宅で妻を殺害したとして殺人の疑いで男を再逮捕した。男は同市、鈴木達也容疑者。道警によると「間違いありません。ロープで首を絞めて殺した」と容疑を認めている。園内で複数のロープを押収しており、殺害に使った可能性があるとみて調べる。再逮捕容疑は3月31日午後6時