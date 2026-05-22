◇ア・リーグブルージェイズ2−0ヤンキース（2026年5月21日ニューヨーク）ブルージェース・岡本和真内野手（29）が21日（日本時間22日）、2−0で勝利したヤンキース戦後に取材対応し、大先輩「レジェンド」松井秀喜氏から記念グッズを受け取ったことなどについて明かした。この日は4打数無安打も美技で勝利に貢献した2三振で13戦アーチから遠のく結果となったが、そのことについては「打てるとき、打てないとかは絶対に