お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明が22日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。ニセの覆面パトカーを運転して事故を起こした件に触れた。この事件は昨年12月、東京都練馬区の公道で発生した。赤色灯をつけ、サイレンを鳴らして走行し、速度超過や信号無視、反対車線へのはみ出しなどの違反運転を繰り返した。しかも、飲酒してハンドルを握っており、電柱に衝突する単独事故を起こし、同乗していた知人の女性に