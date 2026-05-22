俳優の中村俊介（５１）が２２日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、おひとりさまの本音を吐露。「この年で結婚してないと思ってなかった」とつぶやいた。この日は「今更人に合わせられない！おひとりさまのホンネ」をテーマに、中村と佐藤仁美をゲストに迎えて議論。視聴者からの「結婚に憧れはあるが、家事など自分のペースが染みついている。今更パートナーと合わせられるか不安」というメールが読み上げられた。中村は