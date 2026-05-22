防衛省は、長年行っていた国会議員会館への資料配布を原則として取りやめることがわかりました。防衛省ではこれまで、複数の若手の職員が、▼資料の印刷と封筒への封入を手作業でおこない、▼東京・市谷の防衛省から永田町の議員会館まで往復でおよそ30分かけて移動し、紙の資料の配布をおこなっていました。防衛省によりますと、この資料の配布を原則として取りやめるということです。配布がおこなわれていた資料は、防衛省のホー