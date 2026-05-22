アーセナルはプレミアリーグ第37節の結果、今シーズンのリーグ優勝が決定した。無敗優勝を記録した03-04シーズン以来、じつに22年ぶりの戴冠となった。チームをついに優勝に導いたミケル・アルテタ監督にとっても、長い道のりとなった。2019年の冬にウナイ･エメリの後任として迎えられたチームOBのアルテタは、あの手この手でチームを再建しようと努力を重ねてきた。その一端は『Amazon Prime』で配信されたドキュメンタリーでも見