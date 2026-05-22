22日(現地時間)に予定されている北中米ワールドカップに臨むイングランド代表の登録メンバー22名の発表を前に、イギリス国営放送『BBC』がフィル・フォーデンの落選を速報するなど現地メディアの報道がヒートアップしている。こうした中、マンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイアがイギリスメディア『talkSport』の取材に応じ、自身が今回のワールドカップの登録メンバーから外れたことを明かした。「今年の夏、僕がイン