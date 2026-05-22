プレミアリーグは最終節の第38節を前に、アーセナルの優勝が決定した。残された最大の注目は、CLやELなど欧州大会出場権争い、そして残留争いだ。すでにバーンリーとウォルバーハンプトンの降格は決定。最後の1枠を巡り、トッテナム・ホットスパーとウェストハム・ユナイテッドという、ロンドンを本拠地とする2クラブが争う。最終節、両クラブはともにホームで戦う。しかし、トッテナムにとって本拠地は今季“鬼門”だった。リーグ