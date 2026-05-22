バイエルン・ミュンヘンのレナート・カールは、今季プロデビューシーズンにも関わらず、今やドイツ期待の新星に成長した。しかし背番号42番を背負うMFは、実は他クラブへの加入が目前だったことを独『Bild』が報じている。語るのは、元シュツットガルトU-21監督のマルクス・フィードラー氏だ。「彼はバイエルンだけで育ったわけではない。フランクフルト時代にも重要な基礎を築いていた。彼の歩みは特別だよ。今後もこのまま成長し