Netflixは、6月に配信を開始する作品を発表した。 鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹ら共演で話題の人気ウェブ漫画の実写版「喧嘩独学」や、格闘アニメの続編「刃牙道 パート2」、サム・ワーシントン主演のサスペンスミステリー「捜索者の血」、キム・ムヨルら出演の学園アクション「鉄槌教師」などがラインアップされる。 喧嘩独学（6月11日独占配信） 刃牙道 パート2（COMING SOON 独占配信）