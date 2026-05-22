タレントの北斗晶が21日に自身のアメブロを更新。歌手の石川さゆりとの共演で緊張したことを明かした。この日、北斗は情報番組『旬感LIVEとれたてっ！』（カンテレ）への出演を報告し「ご視聴くださいました皆様ありがとうございました」と感謝のコメント。「今日は久々に政治ジャーナリストの岩田明子ちゃんと一緒で楽しかった〜」と共演者との2ショットを公開した。続けて、ゲストとして登場した歌手の石川さゆりについて「生放