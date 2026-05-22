タレントの川崎希が21日に自身のアメブロを更新。母の日のプレゼントとして自身で購入した高級ジュエリーブランド『ヴァン クリーフ＆アーペル（Van Cleef ＆ Arpels）』を公開した。この日、川崎は「母の日のプレゼントで自分で買ったネックレス」と切り出し「開封してさっそくつけてみたよ〜」と着用ショットとともに報告。ネックレスについて「ヴァンクリのお花モチーフのものがお気に入りで指輪と同じシリーズのネックレスにし