木下の新たな挑戦の行方が注目されている（C）産経新聞社阪神が来週から始まる交流戦に向け、続々と新戦力が合流している。19日の中日戦で1軍デビューを果たしたのは黄金ルーキーの立石正広。合流初戦、初打席の初球をヒットとした肝っ玉の太さも話題となった。【動画】これは打てんやろ…先発した木下のキレのある快投シーンさらに21日に昇格を果たしたのがキャム・ディベイニー。本職の遊撃含め、どんな起用となるのかも期