元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が22日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。20日（日本時間21日）に行われたパドレス戦で好投したドジャース大谷翔平投手（31）について言及した。大谷はパドレス戦に「1番DH」で出場し、第1打席の1球目に中越えの8号ソロ本塁打を放った。投手としては88球を投げ、5回3安打無失点。防御率0・73とし、今季4勝目を挙げた。長嶋は大谷の投打にわたる活