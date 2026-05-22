防災庁設置関連法案が審議入りした参院本会議＝22日午前政府による災害対応の司令塔となる防災庁の設置関連法案は22日、参院本会議で審議入りした。高市早苗首相が創設の意義を説明。19日の衆院本会議の採決では与党に加えて野党の大半が賛成しており、6月にも成立する見通しだ。政府は11月発足を目指す。首相は、災害時の避難環境に関し「自治体の備蓄充実や、避難所運営を担う官民人材の育成に取り組む。どこで大規模災害が