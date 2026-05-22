兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が遺体で見つかった事件で、死亡したのは発見の6日前ごろとみられることが分かりました。 5月19日の午前10時半ごろ、たつの市の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのを、安否確認で訪れた警察官が見つけました。 警察によりますと、21日の司法解剖で、2人が死亡したのは5月13日ごろとみられることが分かりました。2人の首には深い刺し傷があ