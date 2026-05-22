兵庫県たつの市の住宅で親子2人の遺体が見つかった事件について、警察は殺人事件と断定しました。2人は住宅内で襲われたとみられます。今月19日、兵庫県たつの市の住宅で住人の田中澄恵さんと娘の千尋さんが、血を流して死亡しているのが見つかりました。2人の遺体には首などの上半身に複数の刺し傷があり、司法解剖の結果、死因は澄恵さんが「失血死」、千尋さんが「出血性ショック」だったことが判明しました。また、死亡したの