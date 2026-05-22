◆米大リーグヤンキース０―２ブルージェイズ（２１日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）に２１日（日本時間２２日）、思わぬサプライズプレゼントが届いた。試合前の敵地・ヤンキースタジアムのクラブハウス。１９７８年から球団で勤務するビジタークラブハウスのククーザ・マネージャーから、巨人の先輩にあたり、現ヤンキースのＧＭ付き特別アドバイザー・松井秀喜氏（５１）