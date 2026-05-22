栃木県上三川町で住人の女性が殺害された事件で、逮捕された実行役とみられる少年4人のうち、3人が別々の経路で侵入したとみられることがわかりました。栃木県上三川町の住宅で富山英子さんが殺害された事件では、強盗殺人の疑いで指示役とみられる竹前海斗容疑者、妻の美結容疑者と実行役とみられる高校生の少年4人が逮捕されています。これまで、少年4人のうち3人が住宅に押し入り、1人が見張り役とみられることがわかっています