作家の乙武洋匡氏（50）が22日、Xを更新。番組で「嫌いな芸能人」を言わす風潮に苦言を呈した。乙武氏は、女優でタレントの鈴木紗理奈（48）が後輩タレントにテレビ番組で「嫌いな芸能人」として自分の名前を出されたことに怒りをあらわにした投稿を取り上げた記事を引用。「タレントに『誰々が嫌い』と告白させることを『お笑い』だと勘違いして、公共の電波で垂れ流す。とんでもなく下劣ですよ」と批判した。続けて「テレビ離れ