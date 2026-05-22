スピードスケート女子でオリンピックに4大会出場し、通算10個のメダルを獲得した”レジェンド”郄木美帆（32）に国民栄誉賞の授与が検討されていることを受け、22日、郄木がコメントを発表した。郄木は日本スケート連盟を通じて「官邸からは連絡を頂きました。国民栄誉賞について検討していただけるだけでも、光栄に思います。検討結果を楽しみに待ちたいと思います」とコメントした。15歳で初めて代表に選ばれ