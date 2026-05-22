沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、高校生らが死亡した事故をめぐり、文部科学省は高校の教育活動や安全確保について「極めて不適切」だとする調査結果を発表しました。松本文科相「同志社国際高等学校における研修旅行については、事前の計画や当日の対応、安全管理・教育活動の状況などの面で著しく不適切であったと考えております」この事故は今年3月、名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、船長の金井創さんと京都府の