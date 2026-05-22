小野署長（右）から感謝状を贈られた湯浅さん＝１２日、瀬谷署迷子の男児（４）を道ばたで保護し、自宅まで送り届けたとして、瀬谷署は今月、横浜隼人高校（横浜市瀬谷区）３年生の湯浅一真さん（１７）に感謝状を贈った。１人ですすり泣いていた男児に迷わず声をかけた背景には、幼少期の原体験があったという。湯浅さんが同区の路上で男児を見かけたのは、４月１９日午後７時ごろ。暗がりの中をふらふらと歩きながら、泣いて