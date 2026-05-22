国際メディアコンクール「ニューヨーク・フェスティバル2026」の最終結果が22日に発表され、フジテレビ5作品が賞に輝いた。「1995〜地下鉄サリン事件30年救命現場の声〜」がドキュメンタリー・Docudrama（ドキュドラマ）部門で金賞を、「ザ・ノンフィクション私のママが決めたこと〜あれから2年母を思う旅〜」がドキュメンタリー・Social Issues（社会問題）部門で銀賞を受賞した。「1995〜」は初の国際賞受賞で金賞の快挙、